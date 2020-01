Roman Praszyński "PRZEPRASZA" za obrzydliwy wywiad z aktorką "365 dni": "Konwencja się nie sprawdziła. Miałem, być może, mylne wrażenie"

Adaptacja powieści Blanki Lipińskiej to pierwsza tak duża rola aktorki, szkoda więc, że na sam początek swojej kariery musiała trafić akurat na dziennikarza, który w ciągu kilku godzin od publikacji artykułu został okrzyknięty "największym dzbanem początku 2020 roku" . Zamiast pytać o jej przełomową rolę, rozmówca Siekluckiej dociekał, jaką bieliznę aktorka miała na sobie w trakcie castingu, oraz czy lubi zabawiać się na plażach nudystów , a to jedynie wierzchołek góry lodowej, albo raczej w tym przypadku góry śmieci i pomyj.

Jak można było się spodziewać, od zniknięcia tekstu do oficjalnego oświadczenia Praszyńskiego nie trzeba było długo czekać. Co ciekawe, ujęta w klamrę oficjalnych przeprosin formułka bardziej wygląda na usprawiedliwienie, aniżeli szczere przyznanie się do błędu.