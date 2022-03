Romantyczny (?) Arkadiusz Milik flirtuje z Agatycze na Instagramie: "I tak będziesz spała w moich bokserkach"

Facepalm 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

No właśnie nie rozumiem tego - są ze sobą, a komentują sobie zdjęcia, przecież mogą to sobie wysłać smsem, czy na messengerze. Tak samo nie pojmuję, po co celebryty składają swoim drugim połówkom życzenia na instagramie... przecież mogą je złożyć osobiście, twarzą w twarz... ale nie, tu chyba chodzi o pokazówkę, bo w dzisiejszych czasach wszystko jest na pokaz...