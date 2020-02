Misiek Koterski i Marcelina Leszczak balują po premierze "Swingersów"

Misiek i Marcelina zjawili się na premierze "Swingersów", na ściance pozowali osobno. Kiedy zniknęli fotoreporterzy, nagle połączyli się w parę. Szli razem za rękę. Koterski poszedł po samochód i podjechał pod czekającą na niego Leszczak. Udali się do Hali Koszyki. Można było zauważyć czułe gesty. Na papierosa Misiek wychodził w płaszczu Marceliny, a ona w jego marynarce. Z restauracji każde wyjechało swoim samochodem. Zrównali się na pasach, Koterski pomachał partnerce. Ona wróciła do ich wspólnego mieszkania. On, nie wiemy. Albo wyprzedził ją i wrócił szybciej, albo pojechał gdzieś indziej - podaje nasz informator.