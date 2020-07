Rozanieleni Katy Perry i Orlando Bloom wyczekują narodzin pierwszej córeczki, spacerując po plaży w Kalifornii (ZDJĘCIA)

W marcu Katy Perry ogłosiła, że wyczekuje narodzin swojego pierwszego dziecka. Piosenkarka zrobiła to w spektakularny sposób, prezentując ciążowy brzuszek w klipie do utworu "Never Worn White". Raptem miesiąc później gwiazda dodała na Instagram zdjęcie swojego przystojnego narzeczonego umorusanego różowym kremem. W opisie zdjęcia zdradziła, że wraz z Orlando Bloomem oczekują narodzin córeczki. Jak szacują amerykańskie tabloidy, dziewczynka powinna przyjść na świat w połowie sierpnia.