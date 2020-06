Katy Perry po zerwaniu z Orlando Bloomem miała MYŚLI SAMOBÓJCZE: "Po prostu się ZAŁAMAŁAM"

Katy Perry przez lata nie miała szczęścia w miłości. Piosenkarka spotykała się m.in. z Robertem Pattinsonem, Johnem Mayerem, Diplo czy Jaredem Leto. Przez dwa lata była też w związku małżeńskim z kontrowersyjnym komikiem Russellem Brandem, który zakończył się burzliwym rozwodem.

Kiedy zaczęła więc spotykać się ze spokojnym i stroniącym od celebryctwa Orlando Bloomem, wydawało się, że wreszcie ułożyła sobie życie uczuciowe. Para zerwała jednak ze sobą po prawie roku po to, by po paru miesiącach znów do siebie wrócić. Od tamtej pory ich związek jest ponoć nieco spokojniejszy, a w marcu potwierdzili, że spodziewają się dziecka.

Teraz jednak Perry zdobyła się na szczere wyznanie i przyznała, że bardzo źle zniosła zerwanie z Bloomem. Zwłaszcza, że zbiegło się ono w czasie z wydaniem albumu Witness, który niestety nie okazał się hitem...

Pięłam się po szczeblach kariery coraz wyżej, aż nagle nieznacznie się potknęłam. Z zewnątrz nie było to nic wielkiego, ale dla mnie to był wstrząs - wspomina piosenkarka. Dałam z siebie tak wiele, że złamało mnie to w pół. Byłam podekscytowana wypuszczeniem nowego utworu, ale recenzje okazały się negatywne, więc po prostu się załamałam. Wtedy też zerwałam z chłopakiem, który teraz jest ojcem mojego dziecka.

Piosenkarka dodała też, że poważnie myślała o popełnieniu samobójstwa, ale w poradzeniu sobie z tą sytuacją pomogła jej wiara.

To załamanie było ważnym momentem w moim życiu, bo dzięki niemu odkryłam siebie na nowo. Stałam się wielowymiarowa i przestałam być tylko zabawową gwiazdą popu - wyznała. Wdzięczność jest prawdopodobnie tym, co uratowało mi życie. Gdybym jej nie odnalazła, utopiłabym się we własnym smutku i po prostu skoczyła głębiej. Wiara dała mi nadzieję.

Na szczęście Katy udało się uporać z problemami, a teraz ona i Orlando tworzą szczęśliwą parę.