Rozanielona Sylwia Peretti chwali się dekoracjami na święta, w tym... bombką-pudelkiem: "Chciałam, żeby było NA KEVINA" (ZDJĘCIA)

LejdiDajana12... 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

W domu przepych, atrakcje, pokazówka, wszędzie oznaki 🤑🤑🤑 po to by zapchać wylewające się 💩💩💩. Tak właśnie jest w tych bogatych fomach, g@€wno posypane brokatem. Tak jak u mojego brata. Jestem chora po pobycie w jego domu, gdzie na codzień jemy najlepsze dania, szlajamy się po restauracjach i karmię jego egzotyczne rasowe zwierzątka warte tyle co dobre samochody, a zero w tym domu miłości. ANI JEDNEGO SPOKOJNEGO DNIA. No cóż - tyle mamy na ile się zgadzamy. Wesołych prawdziwych świąt dla wszystkich 🎄🌹👋👋👋