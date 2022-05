Sylwia Peretti pręży mahoniowe ciało w BIKINI, przypominając: "Dziewczyny lubią brąz" (ZDJĘCIA)

Żenująco wygl... 18 min. temu zgłoś do moderacji 20 0 Odpowiedz

Po pierwsze tak to się można było opalać w latach 90 tych a teraz wygląda jak gwiazdka porno po drugie jak sobie człowiek zrobi większość ciała to też tak będzie wyglądał Cycki sztuczne usta botoks i wszedzie gdzie się da to botoks i wielka mi piękność A może tak pokażecie dziewczyny takie zwykłe naturalne nie jakieś psedocelebrytki