Rozczulony Radosław Majdan pokazuje zdjęcie śpiącej Małgorzaty Rozenek: "LODA ZJADŁA I PADŁA"

Olka 4 min. temu

Skończcie już z tymi kajdanami!!!!!Co to kogo obchodzi czy spi czy idzie czy cokolwiek.Juz nawet nie ma co poczytać czy na co popatrzeć.Jak nie Lewandowscy to majdany i tak na okraglo