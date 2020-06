Można powiedzieć, że Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są w czepku urodzeni. Nie dość, że para może poszczycić się tytułem jednej z najpotężniejszych "it-couples" w polskim show biznesie, to jeszcze po kilku latach żmudnych starań w końcu udało im się począć pierwsze wspólne dziecko, które już niebawem pojawi się na świecie. Aktualnie trwa wielkie odliczanie do długo wyczekiwanego dnia, kiedy to spełni się wielkie marzenie Goni i Radzia o powiększeniu rodziny.