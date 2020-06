Małgorzata Rozenek tłumaczy, dlaczego urodzi w czerwcu: "Mam wtedy po prostu OKNO POGODOWE"

Syn Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana jest bez wątpienia jedną z bardziej wyczekiwanych celebryckich pociech. Rozwiązania najbardziej nie może się jednak doczekać sama "Perfekcyjna", która nie ukrywa, że ostatnie dni ciąży nie należą do najłatwiejszych . Zarówno zniecierpliwiona przyszła mama, jak i jej ukochany wyczekują z utęsknieniem chwili, w której wezmą w ramiona wymarzoną latorośl.

Nie da się nie zauważyć, że maj i czerwiec to wyjątkowo "pracowite" miesiące w rodzinie Rozenków i Majdanów - zwłaszcza pod względem okazji do świętowania. Radosław obchodził urodziny 10 maja, 24 maja świętował młodszy syn celebrytki - Tadeusz, 1 czerwca sama Gosia, zaś 4 czerwca urodził się jej najstarszy syn. W czwartek dumna mama z okazji 14. urodzin Stanisława zamieściła w sieci obszerny wpis poświęcony pierworodnemu. W dyskusji, która rozwinęła się pod fotografiami jubilata, powołując się na opinię specjalisty, wyjaśniła również, dlaczego to właśnie w tych miesiącach wydaje na świat potomstwo.