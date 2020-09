Sara Boruc z gołymi nogami poszła na kawkę z przyjaciółkami

Na początku sierpnia media obiegła wiadomość, że Artur Boruc po 15 latach wraca do gry w stołecznym klubie. Z tego powodu wraz z rodziną musiał przeprowadzić się do Warszawy. Sara Boruc natychmiast przystąpiła do wicia nowego gniazdka w stolicy. Jednocześnie WAG szykuje się do premiery własnej marki modowej, więc jest ostatnio bardzo zajęta. Fani martwią się nawet, że się przepracowuje.