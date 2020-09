Roześmiane Agnieszka Woźniak-Starak i Kinga Rusin pozują razem na imprezie w stadninie (ZDJĘCIA)

fik 17 min. temu zgłoś do moderacji 11 13 Odpowiedz

Rusinowa jak sie ustroi to jak stróż w boże ciało.Czy ona lustra nie ma? A wesoła wdówka zaczyna trwonić wdowi ,niemały grosz i jakos nie widac,żeby pamiętała jeszcze o swoim darczyńcy. A tak na marginesie, pani Szulim, nie zabiera sie psa w takie miejsca, to dla niego niewyobrażalny stres. Taka miłosniczka zwierzat powinna wiedzieć,że psy adoptuje sie z bidula. To nie maskotki i dodatki do nowych gaci, nie rzeczy. To żywe istoty. Czują,boją się, przeżywają traumę. Wszystko na pokaz i na sprzedaż, więc sprzedawaj co chcesz, ale zwierzęta wyłącz z tego targowiska próżności