Agnieszka Woźniak-Starak i Kinga Rusin na imprezie Karoliny Ferenstein-Kraśko

Jak już sie nam coś nie podoba,strój,wygląd, uczesanie,to od razu pojawiają się głupie teksty"skąd w was tyle nienawiści"!!! Tu nikt nikogo nie nienawidzi, tylko wyraża się swoje zdanie. Ma prawo mi się coś nie podobać i tyle. No. Rusin na foto jest wygładzona jak 20latka a tu wygląda na 50 lat i wg mnie jej kosmetyki nie działają i mam prawo powiedzieć to głośno patrząc na to jak ona wygląda.