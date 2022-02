Rozhulana Adele rozbiera się do BIUSTONOSZA i TAŃCZY NA RURZE w nocnym klubie (ZDJĘCIA)

Bawi sie. 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Co w tym dziwnego ? A jak sie bawia sympatycy Disco-Polo w ' stodolach " za Wsia ? Podobnie. A co ? Ma sobie owijac rece rozancem i odmawiac " koronki ". Przyjdzie i na to czas. Ale dzisiaj jest jeszcze mloda piekna i chce sie bawic. A wy co ? Nie lubicliscie zabawy jak byliscie mlodzi ? Ja lubilem i tez " wywijalem " rozne rzeczy. Nie " na rurze ". Bo do tego nie mam dyspozycji. Ale jak sobie przypomne to jeszcze dzisiaj sie z tego smieje i zastanawiam nad tym ze moglem tak wydziwiac. Poza tym Adelle ma piekny charakterystyczny glos i lubie ja czasami posluchac.