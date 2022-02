BRIT Awards 2022. Adele odbiera statuetkę i komentuje likwidację kategorii z podziałem NA PŁEĆ: "Uwielbiam być ARTYSTKĄ"

LLL 18 min. temu zgłoś do moderacji 65 4 Odpowiedz

Debilizm!!! Co się dzieje z tym światem ??? Są kobiety i mężczyźni, nie inaczej, tak jest, było i będzie, po co to podważać ? Po co na siłę być takim postępowym? Bo to modne ? Jak ktoś nie myśli samodzielnie to łatwo wpływać na jego zdanie !!! Ludzie nie dajcie się tym "trendom"