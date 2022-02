BRIT Awards 2022: podejrzane miny Adele, całuśny Ronnie Wood i karnawałowe stroje Maneskin (ZDJĘCIA)

Anka 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Adele ma piękną twarz i rzeczywiście schudła, ładna figura ale jest jeden problem to ta sukienka. Po co tak młodej pięknej dziewczynie czarny welon i suknia powiększająca ramiona. Przy jej porcelanowym odcieniu skóry wygląda staro i nie świeżo. Owszem czarny kolor bardzo wyszczupla ale przy krótkiej długości. Widziałabym ją w kolorze delikatnego różu, szarości byłby to kolor spójny z jej urodą. A tak wygląda jak z opery Halka..... Ciężka aksamitna sukienka i czarny welon ble!!!!!