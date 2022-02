Brit Awards 2022. Adele jest już ZARĘCZONA? Na jej palcu połyskiwał GIGANTYCZNY pierścionek (ZDJĘCIA)

We wtorek w Londynie odbyła się gala Brit Awards 2022. Na wręczeniu najważniejszych nagród w brytyjskiej branży muzycznej nie mogło zabraknąć Adele. Wokalistka, która kilka miesięcy temu wydała długo wyczekiwany czwartą płytę, podczas gali zgarnęła trzy statuetki - za najlepszy album, piosenkę oraz dla najlepszego artysty. Ostatnia z nagród po raz pierwszy została przyznana bez podziału na płeć, co wokalistka krótko skomentowała na scenie. Odbierając inną statuetkę, gwiazda w emocjonalnym przemówieniu podziękowała także synowi i byłemu mężowi.

Adele od kilku miesięcy spotyka się z agentem sportowym Richem Paulem. Para już kilkakrotnie dała się przyłapać podczas wspólnych wyjść. Niedawno w mediach pojawiały się pogłoski o zawirowaniach w związku wokalistki, które miały odbić się na jej przygotowaniach do rezydentury w Las Vegas. Teraz media plotkują natomiast o zaręczynach gwiazdy. Póki co, Adele nie odniosła się do plotek.