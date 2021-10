Wystrojona w skórę Adele PROMIENIEJE u boku ukochanego na meczu koszykówki (ZDJĘCIA)

W ciągu ostatnich dni Adele na nowo zyskała status niekwestionowanej królowej mediów. Jej pierwszy po sześcioletniej przerwie singiel Easy On Me został przyjęty z ogromnym entuzjazmem, łamiąc rekord odtworzeń w największym serwisie muzycznym. Poza spektakularnym sukcesem nowego utworu 33-latka może cieszyć się olśniewającymi sesjami okładkowymi do listopadowych wydań magazynu "Vogue".