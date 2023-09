Rozszerzone pory, przebarwienia i inne niedoskonałości. Tak NAPRAWDĘ wyglądają CERY gwiazd! (ZDJĘCIA)

Kaya 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Co Wy tu pokazujecie? Litości!!! To nie lalki, to ludzie, a i tak w pełnym, profesjonalnym make up-ie. Pranie mózgu, a później te nieodporne jednostki robią z siebie potwory w salonach medycyny estetycznej...