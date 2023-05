Tak wygląda współczesny ideał kobiety i mężczyzny! Sztuczna inteligencja zwraca uwagę na jeden szczegół. Przerażające?

Kim przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ta mocno zarysowana duchess u facetow praktycznie nie wystepuje w naturze. Oferta medycyny estetycznej wczesniej nie byla kierowana do mezczyzn. Teraz to sie zmienia, bo faceci to swietni i lojalni klienci. Wymysla sie wiec deficyty typu hip dips, zeby zerowac na osobach z kompleksami. Smutne do czego to wszystko zmierza