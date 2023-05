Małgorzata Rozenek dostaje cięgi za promowanie "NIEREALNYCH STANDARDÓW" piękna. Anna Mucha komentuje (FOTO)

Małgorzata Rozenek chwali się w mediach społecznościowych wieloma zabiegami upiększającymi, jakim się poddaje. Oprócz tego oczywiście regularnie wyciska siódme poty na siłowni i bardzo zdrowo się odżywia. Niedawno pochwaliła się zdjęciem wyrzeźbionego brzucha, co nie spotkało się do końca z pozytywnymi komentarzami ze strony internautów.

Małgorzata Rozenek o stosowanej diecie

To, co jemy, ma znaczący wpływ na nasze ciało i sylwetkę. Wiecie o tym dobrze. Ja od dawna zwracam uwagę na to, co jem – napisała Rozenek.