Justyna Gradek w odważnym kombinezonie na ściance

Kiedyś ladacznice grasowały w wybranych dzielnicach, dziś są zapraszane na salony. Czasy, które zadziwiają i jednocześnie są tragiczne. Bieguny dobra i zła zostały zmienione. Wolność źle pojęta doprowadzi ludzkość do upadku, co już następuje. Biedne pokolenie żyjące jednocześnie w czasach dobrostanu ekonomicznego i potężnego braku wartości, autorytetu i ideałów, do których można dążyć. Autorytetami są zarabiające krocie kurtyzany mówiąc oględnie. Cieszę się, że mój czas się kończy, bo świat i ludzie są coraz bardziej przerażający. Współczuję dzieciom, które wchodzą w to bagno.