Tak Justyna Gradek wyglądała przed operacjami plastycznymi. Na starych zdjęciach trudno ją rozpoznać

Justyna Gradek przed laty wdarła się do show-biznesu jako dziewczyna Philippa Pleina. Projektant zabierał swoją ukochaną na wycieczki prywatnymi odrzutowcami, a ona miała szansę zabłysnąć na wystawnych bankietach, co szybko podłapały tabloidy z całego świata. Tej dwójce nikt jednak nie wróżył przyszłości z uwagi na to, że Plein miał wizerunek kobieciarza. Kilkumiesięczny związek z Polką zakończył się oskarżeniami o kradzież.