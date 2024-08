Internautka do Justyny Gradek: "Dalej będziesz się brała ZA ŻONATYCH?". Doczekała się odpowiedzi (FOTO)

Osoby, które przeżywają ciągłe miłosne rozczarowania, prędzej czy później dochodzą do wniosku, że jednym z podstawowych źródeł ich sercowych problemów mogą być wygórowane oczekiwania względem drugiej połówki. Justyna Gradek wciąż jednak uparcie wierzy we wkroczenie w jej życie księcia z bajki w postaci ciemnowłosego bruneta z wypchanym po brzegi portfelem. Niestety, póki co do swojego bilansu uczuć musi dopisać kolejną stratę.