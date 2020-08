Rozżalona Ula z "M jak miłość" oznajmia: "Polityka w tym kraju wygląda tak, że CHCE SIĘ UCIEKAĆ"

O znanej dzięki roli Uli Mostowiak z M jak miłość aktorce zrobiło się wyjątkowo głośno w marcu, gdy utknęła w Tajlandii. Iga Krefft skrupulatnie relacjonowała wówczas swój przymusowy, bo spowodowany pandemią koronawirusa pobyt w jednym z hoteli w Bangkoku, narzekając na trudny do zrealizowania powrót do Polski.

Całe szczęście 24-latce udało się dotrzeć do domu , jednak jak się okazuje, nie jest pewna, czy chce swoją przyszłość wiązać z ojczyzną. Aktorka jest wyraźnie zaniepokojona tym, co dzieje się w naszym państwie. Choć w rozmowie z WP Gwiazdy powiedziała, że to młodzi ludzie powinni być głosem narodu, przyznaje, że sama nie zabiera głosu w tematach politycznych.

Chciałabym, żeby Polska była zielona. Żeby deweloperzy nie zapomnieli, że drzewa i trawa są nam potrzebne. Chciałabym, aby były dobre autostrady i rozwinięta komunikacja. Jeśli będę miała dzieci, to chcę, aby bez strachu mogły wychodzić na ulicę, aby czuły się zabezpieczone finansowo. Jeśli zostaną artystami, to żeby nie martwiły się, za co będą żyć, jeśli nie pojawi się jakiś projekt, czy będą miały co włożyć do garnka, kiedy będą na emeryturze. Sama chciałabym też być zabezpieczona w tej kwestii.