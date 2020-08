Rafał Zawierucha imprezuje z Wojciechem Fibakiem

Mało kto słyszał o Rafale Zawierusze do czasu, gdy nie zainteresował się nim sam Quentin Tarantino, kiedy to poszukiwał polskiego aktora do odegrania maciupeńkiej roli młodego Romana Polańskiego w jego ostatnim filmie Pewnego razu... w Hollywood. Epizod był, co prawda, raczej skromny, ale i tak zapewnił Polakowi uznanie nad Wisłą. Każdy chciał bowiem usłyszeć, jak wyglądała jego współpraca z legendarnym reżyserem oraz czy udało mu się nawiązać jakiekolwiek relacje z pozostałymi gwiazdami z planu: Bradem Pittem, Leonardo DiCaprio i Margot Robbie.