Ruszyła ZBIÓRKA PIENIĘDZY na syna Krzysztofa Krawczyka! "Dopóki żył tata, czekał cierpliwie, aż sobie o nim przypomni"

BezHejtu przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja też kiedyś założyłem zrzutkę. Nie miałem nic, było bardzo ciężko. Ale nie zbierałem na mieszkanie tylko na to żeby się "ogarnąć" teraz dzięki wspierającym wychodzę na prostą. Wyjeżdżam do pracy do Niemiec i czasem zjeżdżam do Polski. Ale też spłacam ten dług. Wspieram innych. Każdego miesiąca przeznaczam na ten cel pewną kwotę, ale denerwuje mnie u tego Pana to, że z taką grupą jak on to można iść do takiej pracy, że nie trzeba robić nic tylko siedzieć. Przecież do ochrony przyjmują tylko z grupami i jeszcze zarabiają tyle co przeciętny pracownik produkcji a prócz tego jeszcze rentę inwalidzka biorą. Wychodzą lepiej niż przeciętny obywatel