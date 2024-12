Ryfa Ri będzie nową jurorką w "You Can Dance". Tancerka już ostrzega: "Potrafię walnąć srogą ripostę" (WIDEO)

Kilka miesięcy temu media obiegła informacja o tym, że program "You Can Dance" po latach powraca do telewizji, a nowe odcinki ujrzą światło dzienne wiosną 2025 roku. Pudelek pojechał z kamerą na plan zdjęciowy "YCD" i miał okazję porozmawiać z Maciejem Dowborem, który poprowadzi program oraz z nowym składem jury. Ryfa Ri, która na co dzień zajmuje się tańcem, w rozmowie z naszą reporterką Simoną Stolicką opowiedziała m.in. o swoim planie na program i o tym, jak dogaduje się z nową koleżanką i kolegami.