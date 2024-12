Maciej Dowbor komentuje nową fuchę w TVN: "Cieszę się, że szefostwo chce na mnie stawiać"

Przynajmniej dzięki Tuskowi już wiemy, że TVP, TVN i Polsat to jedność i niczym się od siebie nie różnią. Przede wszystkim są wolne i obiektywne i pod parasolem ochronnym obecnej demokratycznej przecież i praworządnej ekipy, która jest jedynym gwarantem wolności słowa. Niestety ostały się jeszcze media, które nie są wolne, czyli Republika i Trwam, ale spokojnie, nasze Słońce Peru, nasz papa narodu, nasz miłościwie nam panujący Tusk zrobi z tym porządek i je też wkrótce uwolni i weźmie pod parasol naszego wspaniałego prawdomównego rządu. I wtedy wszystkie media w Polsce będą wolne i pod ochroną, jak wszystkie media za wschodnią granicą u Putina. Oczywiście to zbieg okoliczności, bo Tusk z Putinem nie ma nic wspólnego, u nas to obrona demokracji, a tamten to dyktator, nie to co nasz papa, który o nas dba!