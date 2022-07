Rysiek z "Klanu" przybywa na ratunek Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej! "Mam o niej JAK NAJLEPSZE zdanie"

Po wydarzeniach ostatnich paru tygodni wszyscy już pożegnali się z chyba nadziejami na łagodny przebieg rozwodu Antka Królikowskiego i Joanna Opozdy . Celebryci wytoczyli najcięższe działa, starając się zdeprecjonować drugą stronę konfliktu. Opublikowali screeny prywatnych wiadomości i wyciągi z bankowych kont , o wydawanych na prawo i lewo oświadczeniach nawet nie wspominając. Naszej redakcji udało się dotrzeć również do pisma komorniczego , które czarno na białym wykazuje, ile wynosi kwota zadłużenia alimentacyjnego Królikowskiego.

Sprawa w pewnym momencie zrobiła się na tyle paskudna, że osobiście zaangażowali się w nią krewni Antka . Do walki ruszyli jego brat i szwagierka, choć laur najdzielniej wojującej przypadł ostatecznie w udziale mamie - Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej . Niestety, ze względu na swe emocjonalne zaangażowanie i w pewnym stopniu zapewne zaślepiającą miłość do syna aktorka spotkała się z bardzo surowymi ocenami internautów.

Wcielający się w rolę Rysia Piotr Cyrwus dawno już zrezygnował z występów w telenoweli i skupił się na znacznie ambitniejszych projektach, widocznie jednak sympatia do koleżanki z planu nadal pozostała żywa w jego sercu. Aktor udzielił wypowiedzi "Faktowi", w której w bardzo wyważony sposób skomentował aferę z udziałem Królikowskich.

Byliśmy blisko dawniej, ale wciąż bardzo ją lubię i mam o niej jak najlepsze zdanie. To bardzo rodzinna osoba. Wychowała tyle dzieci i już samo to sprawia, że jest rodzinna. Dzieci są już dorosłe, idą swoją drogą, dokonują swoich wyborów, ale oczywiście to, że zarówno ona, jak i ja jesteśmy na świeczniku, sprawia, że musimy zmagać się z różnymi problemami i pytaniami, dotyczącymi nie tylko nas - mówi Piotr Cyrwus.