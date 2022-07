Małgorzata Ostrowska-Królikowska ostro do fanki Joanny Opozdy: "UWAŻAJ dziewczyno, bo OPŁACISZ TO ŻYCIEM"!

Na przykładzie wydarzeń ostatnich dni można by stwierdzić, że rodzina Królikowskich pozazdrościła uwagi, jaką media obdarzyły w ubiegłych tygodniach Sebastiana Fabijańskiego i Maffashion. Konflikt wybuchł na nowo w sobotę przy okazji niedoszłego chrztu Vincenta - syna Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego. Skromne w założeniu wydarzenie stało się polem do showbiznesowych potyczek. Opozda wreszcie nie wytrzymała i po wielu miesiącach milczenia wylała publicznie wszystkie żale co do (byłego już niedługo) męża i jego krewnych.

Dowiedzieliśmy się, że Antek miał zaprosić na chrzest ojca Joanny, z którym ta pozostaje nadal w konflikcie. Usłyszeliśmy też, że Antek nie łoży ponoć dziecko, a sprawą już zajmuje się komornik. Te i wiele innych oskarżeń, którymi podzieliła się Joanna, naturalnie nie przysporzyły fanów Królikowskim. Wkrótce do akcji wkroczyli nawet brat Antka, Jan, jego partnerka Joanna Jarmołowicz oraz matka Jarmołowicz - Mariola. Wszyscy próbowali kolektywnie zwalczyć napierającą na nich falę internetowej krytyki. Spora część negatywnych komentarzy pojawiła się także na profilach należących do nestorki rodu - Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej.

Niestety daje się zauważyć, że Małgorzata nie potrafi odnaleźć się internetowej rzeczywistości, gdzie przecież nigdy nic nie ginie. Na facebookowym forum pewna internautka podzieliła się interakcją, która zaszła między nią a Ostrowską-Królikowską. Na dowód załączyła zrzuty ekranu przedziwnej wymiany zdań.

Napisałam komentarz w stylu: "Współczuję Asi, że miała do czynienia z taką rodziną jak wasza" - pod postem Królikowskiej. Komentarz usunęła, a w wiadomościach prywatnych znalazłam to: "Uważaj dziewczyno, komu współczujesz, bo możesz to opłacić życiem".

Przez osoby komentujące post wiadomość Ostrowskiej-Królikowskiej została jednomyślnie zinterpretowana jako groźba. Skontaktowaliśmy się z aktorką, aby ustalić, co tak naprawdę miała na myśli. Okazuje się, że za niefortunną wiadomością miała stać całkiem niewinna (?) intencja.

Miałam na myśli moje życie, bo też współczułam, a czuję się zagrożona, ja i moja rodzina. Ot, taki własny przykład ku przestrodze. Ale to emocje czasami ponoszą. (…) Żałuję, że to napisałam, skoro można to interpretować jak groźbę. Matko, co za paranoja - odpisała na pytanie Pudelka Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Naszemu redaktorowi udało się również porozmawiać z panią Małgorzatą. Aktorka wyraziła zdziwienie tym, że ktokolwiek mógł zinterpretować jej słowa jako akt agresji. Zaznaczyła przy tym, że nie do końca rozumie zasady funkcjonowania w mediach społecznościowych.

Myślicie, że ten konflikt uda się jeszcze jakoś po ludzku zażegnać?

