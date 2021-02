Ryszard Czarnecki na niby-stoku nie zjeżdża na nartach, a na swym boku (ZDJĘCIA)

Monikk30 31 min. temu zgłoś do moderacji 7 37 Odpowiedz

Ciekawe czy tu wejdzie to i przeczyta😁😁😁😁😁. MAREK MAJCHER WYWOŁUJĘ CIEBIE DO TABLICY😁😁😁😁. Powiedz mi coś człowiecze czy ty w ogóle śpisz???? 😁😁😁😁nie bolą cię oczy????, nie dymi ci czacha????, ja po kilkunastu godzinach siadam że zmęczenia a ty brykasz z werwą to tu to tam. Poświęciłam cały dzień na twoją osobę, chciałam się przypatrzyć twojemu życiu jak i zachowaniu😋🙂🙂🙂i muszę stwierdzić że niezły jest z ciebie ananas🙂🙂🙂🙂. Na filmikach wydajesz się jakiś spokojny miękki i rozmemłany ale widzę że to tylko pozory🙂🙂🙂. Mam wrażenie że jesteś typowym kibolem który szuka "dymu" 🙂🙂, chce adrenaliny, szuka sposobu na życie i pakuje się co rusz w tarapaty😁😁😁. Widziałam stare relacje z twoją zmarłą młodocianą ŻONĄ-ANASTAZJĄ, mam wrażenie że dziewczyna była pod twoim pantoflem🙂🙂🙂🙂, bardzo się pilnowała przy swoich wypowiedziach i często zerkała na twoją reakcję co bardzo mi się nie spodobało, odniosłam wrażenie że "Nastka" czegoś się obawia. Anastazja była bardzo w tobie zakochana po uszy widać jest to na początkowych filmikach ale jej radość na twarzy nie do końca była szczera, dziewczyna wyglądała jakby chciała coś ukryć, pokazując na siłę że wszystko jest u niej ok ale to było takie naciągane,,,, ja tego nie kupiłam. Niedawno oglądałam filmik gdzie dosyć brzydko uczepiłeś się robotników w domu.... chyba twojego kolegi że za głośno pracują i przeszkadzają ci w nagrywaniu audycji, wytykasz im "błędy" przy pracy choć sam nagrywając byłeś w pracy i piłeś lampkę czerwonego wina co jest niedopuszczalne, w żadnej pracy nie można pić więc twoje niesprawiedliwe zachowanie bardzo mi nie przypadło do gustu. Trochę szacunku dla ludzi i więcej samokrytyki względem siebie😉😉. W nagranym materiale opowiadałeś że jesteś na l4??? i że Twoje trochę nieskładne wypowiedzi są spowodowane pobiciem..... myślę że bardziej alkohol wzioł górę nad twoim ciałem niż poturbowanie przez policjantów. Ludzie w stanie upojenia często mają problem by coś na szybko sklecić, bełkoczą lub mówią w dosyć zwolnionym tempie😁😁😁😁są jakby opóźnieni w swojej reakcji myślowej i wykonawczej😁😁😁😁więc pobicie swoją drogą a przy grzanie alkoholem swoją drogą😁😁😁😉😉😉😉. Wspomniałeś że jesteś kibicem i wszystko co z tym słowem jest związane, czyli standardowy kibol stadionowy w bardzo ładnym opakowaniu-sorry ale to nie są moje klimaty, nie lubię tego środowiska że względu na ich wulgarne, chamskie, patologiczne zachowania w szczególności po alkoholu. Z jednej strony pomagasz, ingerujesz i uczestniczysz a z drugiej tej najprawdziwszej strony..... sam wiesz. Filmik na którym anastazja powiedziała czysto ironicznie i nerwowo że boli ją głową więc idzie spać choć potem wróciła na nagranie jak i twój ziewający syneczek dają wiele do myślenia. Marek ty ciągle jesteś w ruchu /rozjazdach coś czuję że cała odpowiedzialność opieki nad dzieckiem spadała na młodziutką Anastazję którą czasami to przytłaczało, szkoda mi dziewczyny bo 22 lata to dla mnie baaaardzo młody wiek, choć fizycznie taka dziewczyna wygląda jak kobieta to psychicznie jest zwyczajną nastolatką, też byłam w jej wieku, byłam bardzo delikatna naiwna i łatwowierna, grubą skórę jak i charakterek wyrobiłam sobie grubo po czasie.Doświadczenia życiowe też mają wpływ na kształtowanie charakteru młodej dziewczyny. Życie przy twoim boku chyba nie jest najłatwiejsze ale życzę Ci byś był szczęśliwy, byś odnalazł prawdziwe szczęście i nie szukał przygód 🙂🙂🙂🙂. Pozdrawiam.