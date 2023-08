RZADKI WIDOK: Kamil Stoch relacjonuje rodzinne wakacje z żoną na Suwalszczyźnie. Nie zabrakło czułych gestów (ZDJĘCIA)

Kamil Stoch bezsprzecznie jest jednym z najpopularniejszych sportowców w Polsce. Jego nazwisko znane jest wszystkim fanom sportów zimowych, a skoki narciarskie co roku przyciągają przed telewizory tysiące entuzjastów. Mimo że o jego dokonaniach sportowych wiadomo wiele, to Kamil dość niechętnie wpuszcza media do swojego życia prywatnego.