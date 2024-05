RZADKI WIDOK. Stroniąca od czerwonych dywanów Angelina Jolie ZABRAŁA CÓRKĘ na ściankę. Podobna do sławnej mamy? (ZDJĘCIA)

Mila 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To dziecko ma duze zaburzenia - chciala byc chlopcem, pozniej niby wybrala sobie meskie imie, nastepnie brala hormony po to ... zeby teraz zrozumiec, ze jest dziewczyna. Angelina zrobila krzywde dzieciom przez to, ze pozwalala im na wszystko - poszukajcie, bo necie nic nie ginie. Nianie odchodzily od Angeliny po kilku dniach, bo nie byly w stanie z nia pracowac - dzieci mialy robic co chcialy, totalnie wychowanie bezstresowe, jadaly co chcialy bo ,,ich organizm wie lepiej czego potrzebuja". W jednej prywatnej szkole Angelina zrobila awanture, bo jej corka Zahara chciala sernik z Cheesecake Factory a szkola odmowila, ze oni tego nie serwuja na lunch. Angelina stwierdzila, ze ,,jej dzieciom nikt nie bedzie mowil co moga jesc".