Dawid Ogrodnik zaprosił żonę na premierę serialu ze swoim udziałem

Dawid Ogrodnik zawsze dokładał wszelkich starań, by jego życie miłosne nie dostarczało powodów do medialnych spekulacji. Jeden z najbardziej wszechstronnych polskich aktorów od 6 lat wychowuje córkę Jaśminę , będącą owocem jego związku z Martą Nieradkiewicz . Nieoczekiwanie u jego boku zaczęto widywać nieznaną wcześniej kobietę spoza kręgów artystycznych, która okazała się być... żoną odtwórcy głównej roli w filmie "Chce się żyć".

Paulina Bernatek, zawodowo zajmująca się psychoterapią oraz prowadzeniem warsztatów biznesowych i aktorskich, coraz śmielej wkracza na salony. Stroniący dotychczas od celebryckich spędów 38-latek wraz z ukochaną zasiedli nawet na widowni "Tańca z Gwiazdami". Trudno nam go sobie wyobrazić, jak pracuje nad utrzymywaniem ramy w walcu angielskim, choć biorąc pod uwagę zaskakujący dobór uczestników w ostatnich edycjach, nic nie stoi na przeszkodzie, by już wiosną przystąpił do rywalizacji o Kryształową Kulę.