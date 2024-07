Dawid Ogrodnik WYDAŁ OŚWIADCZENIE! Potwierdza ślub i dementuje plotki: "Paulina nigdy nie była moją terapeutką i NIKOGO NIE ODBIŁA"

Dawid Ogrodnik dementuje plotki o żonie. "Nikogo nie odbiła"

Kochani! Jak słusznie zauważył jeden z portali, w moim życiu zaszły pewne istotne zmiany . Nie zwykłem komentować swojego życia prywatnego i waszych przemyśleń odnośnie ubioru, wyglądu i podjętych przeze mnie decyzji, gdyż w istocie mówią one więcej o WAS niż o mnie.

Niestety od pewnego czasu pojawiły się kłamliwe informacje, które uderzają nie tylko w moją żonę, ale całe środowisko psychoterapeutyczne. Otóż kochani moja partnerka NIGDY NIE BYŁA MOJĄ TERAPEUTKĄ! Gdyby tak było, miałaby zakaz wykonywania zawodu i od pierwszej chwili kiedy "śmieciowy dziennikarz" wymyślił sobie tę historię, zgłosiliśmy to do odpowiednich instytucji terapeutyczno/psychologicznych, żeby mieli jasność w tej sprawie. ZAPRZESTAŃCIE proszę obrażania/hejtowania i powielania niesprawdzonych informacji, które w istotny "negatywny" sposób mogą wpłynąć na relacje terapeuta/pacjent i mogą negatywnie wpłynąć na chęć szukania pomocy przez osoby jej potrzebującej i budowaniu zaufania co do roli TERAPEUTY w ogóle w naszym życiu codziennym. Korzystam od lat z terapii, a moja cudowna GRAŻYNKA jest osobą magiczną i kłaniam się jej nisko.