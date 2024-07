Dawid Ogrodnik wziął ślub z nową partnerką?! W sieci pojawiły się "dowody" (FOTO)

Marceli 32 min. temu zgłoś do moderacji 3 14 Odpowiedz

Pracuję w Biedrze na kasie - zarabiam 8 tysięcy netto i muszę utrzymać za to dom: żonę i pięcioro dzieci (800+ to grosze w zestawieniu z wydatkami, jakie trzeba ponieść na dziecko). No, a przechodząc do rzeczy, w moim sklepie był Pan Dawid i zostawił mi napiwek - 50 zł! To bardzo kulturalny człowiek.