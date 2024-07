Rzadki widok: wyluzowany Mateusz Damięcki hasa z synami po parku. Już nie ukrywa ich twarzy: "Tato, nie wstydź się!" (WIDEO)

Alicja 1 godz. temu zgłoś do moderacji 117 22 Odpowiedz

Dobry aktor. Rola w Furiozie świetna. Szkoda, że nie dostał za nią nominacji do Orła. Z nim jest jak z Pamelą Anderson. W młodości robił za filmowego amanta i nikt go poważnie jako aktora nie traktował. Dopiero jak przekroczyl magiczne 40 lat to zaczął dostawać ciekawsze role w których mógł wreszcie aktorsko się wykazać. Oby w końcu udało się mu zdobyć nominację do Orła. Skoro Pamela jest faworytką do Oscara za rolę w The Last Showgirl to i jego czas też nadejdzie w końcu.