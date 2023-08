Zaangażowany tata Mateusz Damięcki dokazuje z synami oraz żoną na filmowej premierze i lodowej degustacji (ZDJĘCIA)

brygada rr 45 min. temu zgłoś do moderacji 22 30 Odpowiedz

Nie zachęcajcie do posiadania dzieci,bo to karygodne.Dzieci to udręka,brak snu,brak spokoju,brak ciszy,brak wolności,ciągła absorbancja,zachęcajcie do adopcji psa lub kota ale nie gówniaki to koniec życia a początek kieratu życie jest i tak trudne żeby jeszcze sobie dokładać.Karyny i tak zaplęgną ułomami świat to lepiej się wycofać z tej patologii.