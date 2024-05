Rzeźniczakowie wstawili fotki z córką. W komentarzach przepychanka: "Urodziła sobie pani klona" vs. "Wykapany tata" (FOTO)

Odkąd córka Pauliny i Jakuba Rzeźniczaków przyszła na świat, sławni rodzice skrzętnie dokumentują każdy aspekt jej życia. Do tej pory mieliśmy już okazję poznać szczegóły porodu, zobaczyć pokój dziewczynki, usłyszeć o okolicznościach pierwszej wizyty w stolicy, a także podziwiać efekty profesjonalnej sesji zdjęciowej.

Jeśli zastanawialiście się, co obecnie u nich słychać, to śpieszymy z odpowiedzią. Otóż w czwartek Rzeźniczakowie opublikowali na Instagramie kolejne zdjęcia z córką. Tym razem "przejąć pałeczkę" zdecydowali się internauci, którzy dyskutowali w sekcji komentarzy nad tym, do kogo jest bardziej podobna Antonina.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Martyna Wojciechowska o swoich traumatycznych wspomnieniach z dzieciństwa. "Bycie nastolatką to był trudny i burzliwy okres"

Do kogo jest podobna córka Rzeźniczaków? Internauci podzieleni

Większość obserwatorów twierdziła, że dziewczynka to skóra zdjęta z matki. Inni z kolei upierali się, że oczy pociechy to czysty ojciec. Nie zabrakło również połączonych wersji, według których Antonina jest podobna do Pauliny, ale oczy ma po Jakubie. Nie pogubiliście się?

Jaka podobna do mamy; Antosia to mini-mommy; Oczy po tacie, reszta po mamie; Piękna rodzinka. Antosia to cała mama, ale oczy ma tatusia; Moim zdaniem spojrzenie taty; Urodziła sobie pani klona; Piękna mieszanka mamy i taty; Piękna rodzinka. Antosia podobna do mamy. Uroczy widok; Coraz bardziej podobna do mamusi; Wykapany tata - czytamy w komentarzach.

Do kogo waszym zdaniem jest podobna córka Rzeźniczaków?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.