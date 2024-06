Sam Smith szokuje awangardową stylizacją, pokazując pośladki na lotnisku. Internauci: "PRZESADA" (ZDJĘCIA)

Kasandra 31 min. temu zgłoś do moderacji 5 5 Odpowiedz

Bez przesady, pośladków mu nie widać, w porównaniu do obecnych celebrytek u których gołe tyłki w przezroczystych kreacjach to jakiś must have ostatnio to bardzo zachowawczo :P Prawda jest taka że Sam Smith to utalentowany wokalista ale niestety nie ma wyglądu gdyby ubierał się skromnie to w ogóle by gdzieś popadł w zapomnienie, musiał postawić na kontrowersję i szokowanie by utrzymać się na powierzchni. Niestety takie mamy czasy że talent to miły dodatek a liczy się show i klikalność..