Samantha Ware opisuje PRZEMOC PSYCHICZNĄ ze strony Lei Michele: "Mówiła, że nie zasługuję na tę pracę"

Pewnego dnia nie spodobało jej się, że wygłupiam się na planie. Poczekała aż scena się skończy, stanęła na środku pomieszczenia i wykonała gest przywołujący mnie dłonią, jak zniecierpliwiona matka do dziecka . Powiedziałam, że nie podejdę i wtedy zagroziła, że zadzwoni do producenta i mnie zwolni - wspomina aktorka. Kiedy próbowałam się bronić, powiedziała mi, żebym się zamknęła i że nie zasługuję na tę pracę .

Samantha powiedziała też, że takie zachowania to norma w show biznesie, a ona sama była skłonna uwierzyć w to, że to jej wina.

Opowiadała o tym, że to jej serial i ma tam władzę. Najgorsze jest to, że rzeczywiście w to uwierzyłam i rozumiałam, więc myślałam sobie: "No tak, to ona jest tutaj gwiazdą, nie chcę jej obrazić". Nadużywała swojej władzy, a nikt z tym niczego nie robił, co jest problemem w całej branży - dodała.