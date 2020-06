Kolejne aktorki wspominają współpracę z Leą Michele: "Upokarzała całą załogę i groziła zwolnieniem ludzi. Miała 12 LAT"

To wciąż nie koniec szokujących doniesień o budzącym postrach charakterku celebrytki. Swoje trzy grosze w sprawie dodała Imia Edwards , udzielając wywiadu dla magazynu The Sun. Aktorka, która grała z Leą w Glee wyjawiła, że praca na planie z serialową Rachel Berry była istnym piekłem.

Ujęcie po ujęciu musiała przejść obok mnie jakby nigdy nic, ale między nimi pewne rzeczy się po prostu zdarzały. Minęła mnie i beknęła mi w twarz. To było głośne beknięcie, prawie twarzą w twarz. To nie był przypadek, dobrze wiedziała, co robi. Nawet operator to widział i powiedział: "Boże, przepraszam za tamto". Innym razem nadepnęła mi mocno na stopę. Sprawiała, że czułam się jak nikt istotny.