Lea Michele SPODZIEWA SIĘ DZIECKA. Udostępniła zdjęcie z wielkim, ciążowym brzuchem (FOTO)

Lea Michele zadebiutowała na małym ekranie jako Rachel Berry w serialu Glee, a rola ta okazała się dla niej przepustką do kariery w Hollywood . Na planie młodzieżowej produkcji aktorka poznała Cory'ego Monteitha , który wcielał się w rolę jej ekranowego partnera. Ku wielkiemu zachwytowi fanów, ich relacja przerodziła się w prawdziwy związek, zdobywając tym samym upragniony tytuł jednej z naczelnych "it-couples" młodego pokolenia. Niestety, po 14 miesiącach wspólnego życia borykający się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu 31-latek przedawkował heroinę i zmarł zanim para zdążyła się pobrać.

Wygląda na to, że - mimo krótkiego stażu - małżeństwo z biznesmenem okazało się dobrą decyzją. Na profilu instagramowym pięknej Amerykanki co rusz pojawiają się dowody miłości w postaci wspólnych zdjęć z Reichem, co w dzisiejszych czasach jest świadectwem kwitnącej miłości.