Lea Michele atakowana przez koleżankę z "Glee" po wsparciu Black Lives Matter: "Mówiłaś, że chcesz mi nas*ać do peruki!"

A może po prostu robiła to z innych względów niż kolor skóry? Dla mnie jest to absurd co się dzieje w Stanach, jak w 21 wieku podkreśla non stop koler skóry, podkreślając tylko różnice. To nie lata 50 czy oni nie nauczyli się na przykładzie Michelle Obamy że ciężka pracą mogą osiągnąc prawie to samo co biali?