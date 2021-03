"Sanatorium miłości". Wybrano króla i KRÓLOWE turnusu, a Edward zachwycał się metamorfozami pań: "GÓRNA PÓŁKA PREMIUM"

Po czterech tygodniach spędzonych w Sanatorium miłości seniorzy musieli się spakować i przygotować na powroty do domów. Zanim jednak Marta Manowska ich pożegnała, uczestnicy wzięli jeszcze udział w lekcji boksu i oczywiście w wielkim balu, do którego przygotowywali kroki pod okiem Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela . Przed faktem przeszli też metamorfozy pod okiem specjalistów.

O ile część uczestników roniła łzy na myśl o powrocie do domu, to Edward miał na głowie nieco inne problemy. W rozmowie z Wiesławem , z którym dzielił pokój przez cały sezon, pożalił się na brak szczególnej sympatii ze strony innych uczestników show. Senior zapewniał, że nie jest lubiany i dopytywał kolegę, czy ten będzie za nim tęsknił . Z racji późniejszego balu tym razem nie wybrano kuracjusza odcinka i nie odbyły się już żadne randki.

Wkrótce przyszedł jednak czas na wybranie króla i królowej turnusu. Co ciekawe, tym razem doszło do zaskoczenia, bo na podium nieoczekiwanie doszło do remisu. Tym razem królem turnusu został Zdzisław, a królowymi Halina i Jadwiga. Wygląda też na to, że mężczyzna i druga z seniorek wyraźnie mają się ku sobie, bo wsiadając do pociągu, kamera uwieczniła, jak złapali się za ręce. Można więc wnioskować, że z programu odchodzą wygrani.