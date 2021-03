"Sanatorium miłości". Teresa sceptycznie o znajomości z Andrzejem: "Przypomina mi byłego męża, ON KOCHA SIEBIE"

Martyna 14 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Słuchajcie, chcę się was poradzić. Poszłam w tym roku na studia, na administrację po licencjacie z geografii. Ale wyraźnie nie lubię tych wszystkich prawniczych regułek i tego wkuwania. Interesuję się fizyką atmosfery i chciałabym iść na to, ale nie utworzyli w tym roku takiego kierunku na mojej uczelni. I teraz moje pytanie - co zrobilibyście na moim miejscu - rzucilibyście te studia, mimo, że 2,5 klocków już na nie poszło, czy raczej kontynuowalibyście i wnerwiali jeszcze to 1,5 roku?