Sandra Dziwiszek kibicuje ukochanemu z Formuły 1 na wyścigach w Monte Carlo: "GO, BABY" (ZDJĘCIA)

Ola 42 min. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

Brak ogólnej wiedzy o świecie pseudodziennikarzy Pudla poraża mnie codziennie gdy otwieram te artykuły. Jak tacy ignoranci mogą tworzyc treści dla innych? Formuła 1 to nie są żadne "rajdy" a kierowca F1 nie jest żadnym "rajdowcem", nie trzeba być jakims mózgiem by rozumieć czym są wyścigi na torze a czym rajdy, wystarczy po prostu minimalnie interesować sie światem dookoła, rozumieć dość powszechnie w języku używane pojęcia co w przypadku jakiegokolwiek dziennikarza, nawet pudlowego, jest MINIMALNYM wymogiem by tego typu zajęcie uprawiać.