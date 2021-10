Była dziewczyna Szczęsnego Sandra Dziwiszek zdała AMERYKAŃSKI EGZAMIN na adwokata!

Sandra Dziwiszek pojawiła się na horyzoncie show biznesu, gdy spotykała się z Wojciechem Szczęsnym . Gdy się rozstali, Dziwiszek wyjechała do Wielkiej Brytanii na studia prawnicze, a Wojtuś związał się z Mariną . Cztery lata temu zresztą Sandra po raz pierwszy i jak na razie ostatni skomentowała żonę swojego byłego. Miło raczej nie było: TYLKO U NAS: Była Szczęsnego atakuje Marinę: "Nie porównujcie mnie do osoby, której apogeum osiągnięć życiowych jest KUPNO NOWEJ TOREBKI!"

Od tamtej pory dziewczyna nie wydaje się stęskniona za tym, co zostawiła w Polsce. Sama skupia się na rozwoju związku z kierowcą Formuły 1 Nicholasem Lafitim, który zresztą wspiera ją we wszystkich życiowych projektach. Teraz Nicholas ma nowy powód do dumy, bo Sandra Dziwiszek zdała bardzo trudny, amerykański egzamin.