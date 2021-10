Joanna Jabłczyńska, która sama nie zdała egzaminu, POCIESZA Mamę NIE-Ginekolog: "Im większy SUKCES odnosisz, z tym większym hejtem się spotkasz"

wnioski 47 min. temu zgłoś do moderacji 138 13 Odpowiedz

Polska ginekologia i położnictwo jest w ogóle zacofane i nie chodzi o tą mamę ginekolog, ale również o tych tak zwanych specjalistów, którzy czują się lepsi od niej. Czują się lepsi tylko dlatego, że wykuli na blachę jakieś formułki medyczne, które i tak często przekazują starą wiedzę sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Ginekolodzy i położne są uczeni bezmyślnej rutyny, co najlepiej widać podczas porodów, bo tam ich złe postępowanie jest najlepiej widoczne. Zamiast brać przykład z cywilizowanych krajów zachodnich (i zaleceń WHO) to nadal niewiele się zmienia. Okaleczanie kobiet pod nazwą nacinanie krocza pod koniec porodu jest nadal bardzo często praktykowane w polskich szpitalach i nikt z tym nic nie robi. Nowoczesne prowadzenie porodu polega na tym żeby nie było ani nacięcia, ani pęknięcia, czyli żeby nie było trzeba szyć krocza na koniec porodu. W Polsce są również nadużywane zabiegi łyżeczkowania, bo to powinna być ostateczność, a nigdy żadna rutyna. Jak są problemy z łożyskiem po porodzie czy nastąpi poronienie, to wpierw należy podawać tabletki na oczyszczenie macicy i one w ogromnej większości przypadków wystarczą. Łyżeczkowanie to zabieg niosący ryzyko powikłań. Kilkanaście lat temu większość aborcji była metodą łyżeczkowania (dlatego nazywali je skrobankami), a już obecnie coś takiego odeszło do lamusa, bo jest po prostu szkodliwe. Teraz każda aborcja jest metodą próżniową (zarodek odsysany przez rurkę) lub za pomocą tabletek poronnych, które właśnie przerywają ciążę, a potem oczyszczają jej pozostałości z macicy. Łyżeczkowanie nie jest potrzebne w ogromnej większości przypadków.